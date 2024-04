Terza tappa Giro Romandia 2024 | McNulty vince la cronometro - Ayuso maglia gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. 17.40: Quarto posto per lo spagnolo Juan Ayuso che è il nuovo leader della classifica generale con 7 secondi di vantaggio Ian Van Wilder (Soudal Quick-Step) e 10 sul russo Aleksander Vlasov ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 McNulty dovrebbe rimanere a lungo sulla sedia del leader. 14.58 E infatti ecco McNulty: lo statunitense della UAE Emirates guida la classifica in 20.06,65 alla media di 46.244 km/h. 14.54 Ma sta per arrivare McNulty che dovrebbe andare avanti. 14.51 ...

Continua a leggere>>