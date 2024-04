Parigi 2024 | sabato la torcia olimpica lascerà la Grecia e si imbarcherà per Marsiglia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lanella giornata di27 aprile laper imbarcarsi verso il porto di. Gli ultimi due tedofori francesi che in terra greca accompagneranno ladifino allo Stadio Panatenaico di Atene, prima del viaggio della fiaccola verso la Francia, sono Béatrice Hess, la più grande campionessa paralimpica francese, e Gabriella Papadakis, campionessadi pattinaggio su ghiaccio. Con loro gli atleti ellenici Antigoni Ntrismpioti, campione europeo in carica nella marcia dei 20 km e 35 km, e Ioannis Fountoulis, capitano della squadra greca di pallanuoto e medaglia d’argento a Tokyo 2020. Quest’ultimo si occuperà anche di accendere il calderone e di chiudere la ...

La fiamma olimpica – che arderà per tutta la durata dei Giochi di Parigi 2024 – è stata Accesa questa mattina nel sito archeologico di Olimpia, nel Peloponneso, alla presenza del presidente del CIO Thomas Bach, che nel suo intervento si è detto “grato al popolo greco per questo prezioso dono ... Continua a leggere>>

Con la cerimonia dello scorso 16 aprile nell'antica Olimpia, come da tradizione, la torcia olimpica ha iniziato il suo lungo viaggio che la porterà fino a Parigi . E venerdì sera è arrivata ad Atene: l'ex campione greco dei 400 metri a ostacoli Periklis Iakovakis ha acceso il braciere con la fiamma ... Continua a leggere>>

Con l’accensione della fiaccola a Olimpia in Grecia, è ufficialmente scattato il countdown che porterà alla cerimonia d’apertura delle prossime Olimpiadi nella Capitale francese A cento giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Parigi , la fiamma Olimpica è tornata a bruciare nel sito archeologico di ... Continua a leggere>>

Cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica di parigi 2024: tutto quello che c'è da sapere e dove guardarla in diretta - La Fiamma Olimpica sarà consegnata al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di parigi 2024 durante una cerimonia simbolica allo Stadio Panatenaico ad Atene, in Grecia.

