Firenze - torna la fierucola dei legnaioli in piazza Ognissanti

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile - Domenica 28 aprile inper la sua decima edizione ladei. Dalle 9 alle 19, la mostra mercato dedicata in particolar modo a coloro che amano il legno, lo studiano, lavorano e valorizzano questo prezioso elemento. Accanto all’oggettistica di uso comune come mestoli, taglieri, ciotole, cesti, sarà possibile trovare sculture, giocattoli che arrivano da tradizioni antiche, casette per uccelli, oggetti d'arredamento, creazioni fantasiose col legno di recupero, gioielli, sculture, tutti oggetti fatti interamente a mano che mostrano la storia e il carattere dell’albero e del legno da cui vengono realizzati. Insaranno presenti anche altri artigiani come tessitori, ceramisti, cuoiai, artisti. Per i più ...

