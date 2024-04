Ti voglio bene - il messaggio a sorpresa di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Di lui tutti parlano perché é imitato, ma inimitabile. Ironico, pungente quando vuole, romantico quando scrive. Cristiano Malgioglio di recente ha compiuto gli anni (per favore, non chiedetegli l'età) ed ha ricevuto una lettera daDe. “Mi sono commosso, non me lo aspettavo, stamattina mi sono fatto gli auguri da solo, mi sono detto ‘Cristiano buon compleanno", ha raccontato. "Io detesto gli anniversari e i compleanni. Il mio passaporto lo tengo chiuso dentro la cassaforte, lo mostro solo in aeroporto quando devo partire per andare all'estero“. La De, insomma, gli ha mandato unsincero: “Tanti auguri Cristiano, ci vediamo stasera a cena per festeggiare. Ti. Cristiano fa parte della squadra di Amici come giudice ...