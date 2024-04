Donne - anziani e malati Il vero numero degli ostaggi rimasti vivi | dato choc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Momento cruciale per la guerra a Gaza. Israele ha chiarito all'Egitto che è pronto a dare un'ultima possibilità per raggiungere un accordo sulla liberazionecon Hamas, ma se non ci saranno progressi presto andrà avanti con l'operazione di terra a Rafah. Il messaggio è stato trasmesso alla delegazione dell'intelligence egiziana che oggi ha visitato Israele e ha incontrato i membri della squadra negoziale nazionale. Da parte sua l'Egitto ha messo sul tavolo dei colloqui con Israele una proposta per il rilascio di 33detenuti a Gaza -- che si ritiene siano gli uniciin vita dei 133 che erano ancora nelle mani di Hamas. A rivelarlo è il Jerusalem Post, che cita una fonte israeliana al corrente dell'incontro di ...