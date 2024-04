LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | iniziano le final - l’Italia attende gli anelli di Maresca

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Seconda diagonale con un leggero sbilanciamento in avanti, non impeccabile lo Tsukahara avvitato in terza. Pulita la parte al suolo. Salto teso con due avvitamenti solido, buoni i due avvitamenti e mezzo e poi triplo avvitamento in chiusura ma con un saltello in chiusura. Esercizio buono, ma per la medaglia sarà difficile. 18.00 Incomincia lae di Specialità al corpo libero. Tocca all’ungherese Krisztofer Meszaros, quarto in qualifica con 14.333. 17.59 Incominciano i minuti di riscaldamento all’attrezzo. 17.58 Purtroppo la Fiera di Rimini è ben lontano dal tutto esaurito, non c’è il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, purtroppo semi deserti. Entrano in campo gara iisti al corpo libero. 17.56 Il grande favorito della vigilia è l’israeliano Artem ...

Inseguimento in diretta di un lupo a un cinghiale: morto azzannato - In campagna a Polverigi, un lupo ha attaccato e ucciso un cinghiale, dimostrando che non è pericoloso per gli esseri umani ma può attaccare altri animali. Avvistamenti frequenti richiedono precauzioni ...

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in diretta: l’Italia sogna con Yumin Abbadini, azzurro in lotta per le medaglie dopo due rotazioni! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE La formazione dell'Italia - Startlist e ordini di rotazione - Le speranze dell'Italia 18.41 Rotazione ...

Riecco i cinghiali ad Ancona, nuovo avvistamento e allarme in piazza Sangallo - ANCONA - I cinghiali non mollano la presa. E la Cittadella resta il parco giochi degli ungulati. L’ultimo avvistamento nei giorni scorsi, in piazza Sangallo. Succede a poco meno di ...

