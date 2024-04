Riforme | Ciriani - ' premierato pront - confido in Aula dal 6 maggio' **

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - "In Senato martedì ci sarà la capigruppo per calendarizzare l'approvazione in prima lettura del: noi speriamo di poter incominciare già dalla settimana del 6perché il testo èo e c'è il mandato al relatore quindi tecnicamente il testo èo per andare innella prima data utile che deciderà il presidente del Senato". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Sul premierato "qualche modifica è già stata apportata però che non cambia la sostanza del testo che ha presentato il governo". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani entrando all'Istituto di S.Maria d'Aquiro del Senato. "La volontà ...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "La commissione Affari costituzionali del Senato ha svolto un lavoro attento e dettagliato sulla riforma costituzionale che propone di introdurre in Italia il premierato . Dalla commissione arriva un testo migliorato che ora è pronto per l'approdo in Aula. Abbiamo ...

premierato, Ciriani: speriamo riforma in Aula dal 6 maggio - Pescara, 26 apr. (askanews) - "In Senato martedì ci sarà la capigruppo per calendarizzare l'approvazione in prima lettura del premierato: noi speriamo di poter incominciare già dalla settimana del 6 m ...

Riforme: Ciriani, 'premierato pronto, confido in Aula dal 6 maggio' (2) - (Adnkronos) – "Non abbiamo mai soffocato il dibattito in commissione in Senato, abbiamo lasciato tutto il tempo necessario e nessuno può dire che sul premierato, come d'altra parte sull'autonomia, il ...

Il "premierato" è incostituzionale - Il progetto di riforma costituzionale detta del "premierato" è incostituzionale, come ha ricordato Rosy Bindi in un convegno sull'argomento organizzato pochi giorni fa dal Comitato per la democrazia c ...

