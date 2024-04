(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 - Trasferire conoscenze e tecnologie. E' una partnership strategica il rapporto che da cinque anni unisce Fondazione Cassa di Risparmio, Università di Firenze e Confindustria Toscana: un moo virtuoso orientato a coinvolgeree aziende che decidono di intraprendere un percorso di crescita, sviluppo e. L'obiettivo di- il progetto rivolto a studenti che hanno conseguito un titolo accademico nell'ambito'alta formazione e alle piccole e mediea Città Metropolitana ea Provincia di Arezzo - è quello di arricchire le competenze dei giovani attraverso un'esperienza in azienda, consentendo al nostro tessuto produttivo di integrare in organico profili altamente qualificati. ...

faber, l'incontro tra ricercatori e imprese nel segno dell'innovazione - La quinta edizione del programma finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio prevede l'assunzione di sei ricercatori ...

Continua a leggere>>

Ricerca, fondi Fcrf per 6 assunzioni in pmi Firenze e Arezzo - Torna faber, il progetto di Fondazione Cr Firenze che facilita l'incontro fra i giovani ricercatori e le imprese del territorio, realizzato in collaborazione con la Fondazione per la ricerca e l'innov ...

Continua a leggere>>

Martin Scorsese, la grazia di essere rifiutato, e poter dire: bene, ricominciamo - Usa (Alias Domenica) Il significato della violenza e l’urgenza della spiritualità ... È uno dei temi affrontati dal regista italo-americano e dal gesuita Antonio Spadaro in «Dialoghi sulla fede», La Na ...

Continua a leggere>>