Affari Tuoi - Giorgio e Stefania vincono 200mila euro | O tutto o niente

(Di venerdì 26 aprile 2024) Va in scena l’azzardo ad “” e non si può certo dire che la ruota della fortuna non giri su Perizona.it

Affari tuoi, Amadeus si commuove a fine puntata: non era mai successo prima. La reazione del pubblico: «Ci mancherai!» - È un periodo un po' particolare per Amadeus, pronto a lasciare la Rai dopo tanti anni di permanenza e non è facile nemmeno per il pubblico salutarlo, soprattutto alla conduzione ...

Continua a leggere>>

Affari tuoi, Amadeus commosso a fine puntata: non era mai successo prima. La sua reazione - È un periodo un po' particolare per Amadeus, pronto a lasciare la Rai dopo tanti anni di permanenza. Non è facile nemmeno per il pubblico salutare Amadeus, soprattutto ...

Continua a leggere>>

Affari tuoi, i genovesi giorgio e stefania vincono 200 mila euro. E Amadeus si commuove - Puntata ricca di colpi di scena, quella andata in onda giovedì 25 aprile su Rai Uno con il lieto fine per la coppia baciata dalla fortuna con la vittoria del ...

Continua a leggere>>