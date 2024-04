Crosetto | Difesa comune? Servono velocità e pragmatismo Noi impaludati nelle liturgie europee

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Mi piange il cuore, ma non torneremo al mondo così come l’abbiamo conosciuto fino a due anni fa”. Le guerre in corso hanno mutato equilibri e scelte”. Le parole del ministro dellaGuidosono risuonate cone realismo nel dibattito “Forte, libera e sovrana – Politica esteradella libertà europea”. Dibattito cruciale alla Conferenza programmatica di Pescara con relatori d’eccezione: Guido(Ministro della), Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della); Giulio Tremonti (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari); Bruno Frattasi (Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), Stefano Pontecorvo (Presidente di ...

Il ministro della Difesa , Guido Crosetto , ha incontra to oggi a Tunisi il suo omologo Imed Memmich , per incrementare ulteriormente la collaborazione bilaterale in atto, nell'ambito di una più ampia intesa tra il Governo Italiano e quello Tunisi no, annunciata nel corso della recente visita nel Paese ... Continua a leggere>>

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - "Avere una difesa unica europea vuol dire avere un unico reclutamento, un'unica formazione, e quanto impieghi? 20-30anni. Noi abbiamo quel tempo? No. Serve pragmatismo", non operare come "se a un malato di cancro al pancreas stanziassimo un mutuo trentennale. Abbiamo ... Continua a leggere>>

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Istituire un commissario della Difesa Ue, come proposto da Ursula Von Der Leyen? "E per fare cosa? Per avere un nuovo ufficio, un nuovo ruolo? il tema non è rispondere con gli slogan, ma mettere insieme i 27 Stati membri se mi serve una risposta, altrimenti il ... Continua a leggere>>

Nato, crosetto: chi non spenderà il 2% del Pil per la difesa sarà un paria - Roma, 26 apr. (askanews) – “Senza bisogno che arrivi Trump alla presidenza americana, vedrete quanto saranno duri con chi non arriverà al 2% del Pil per la spesa per la difesa, a quel punto” chi non a ...

Ue: crosetto, ‘no a stop spese difesa da patto stabilità E’ orchestra Titanic’ - Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – “L’Europa che si è dimenticata di togliere le spese per la difesa dal Patto di stabilità e come l’orchestrina che suona sul Titanic. Serve una rivoluzione non cruenta. L ...

Ue: crosetto, 'difesa comune Avanti con modello Nato, ora pragmatici stop a liturgie Ue' - Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – "Avere una difesa unica europea vuol dire avere un unico reclutamento, un'unica formazione, e quanto impieghi 20-30anni. Noi abbiamo quel tempo No. Serve pragmatismo",

