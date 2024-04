Calciomercato – Juventus-Milan - Calafiori accende la sfida Camarda stuzzica

Giuntoli annienta l’Inter: così Zirkzee firma con la Juve - Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli fa sul serio e ha deciso di annientare le velleità dell'Inter: così Zirkzee arriva in bianconero ...

La Juve sui social carica i tifosi per la sfida con il Milan– FOTO - La Juve dopo il pareggio contro il Cagliari carica sui social l’ambiente in vista della prossima sfida di campionato – FOTO La Juve sui social dopo il pareggio contro il Cagliari in trasferta in campi ...

juventus-milan, una caratteristica dei rossoneri spaventa - La continuità del Milan nel segnare è evidente, avendo trovato la rete nelle ultime 22 partite di Serie A. Tale striscia positiva rimanda a un precedente.

