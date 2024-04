Spagna | Rocha nuovo presidente Federcalcio con proclamazione diretta dell’unico candidato

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pedroè stato nominato ufficialmentedelladella. Lo ha stabilito la RFEF che non ha proceduto con una votazione, procedendo con la “che aveva presentato le garanzie necessarie all’elezione e che passerà a esercitare comedi questo ente”. Successivamente, nella giornata di lunedì,formerà il Consiglio federale fissando quindi la data delle elezioni che si terranno nella seconda metà di settembre con tutta probabilità. La decisione arriva all’indomani della decisione del governo spagnolo di commissariare la Federazione dopo i ripetuti scandali, a cominciare da quello tra Rubiales e la calciatrice ...

