Incidente sul lavoro a Milano - 18enne cade da 10 metri di altezza | è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le tavole che cedono sotto i suoi piedi, poi il volo nel vuoto. Sono gravi le condizioni dell’operaiorimasto coinvolto in unsulin un cantiere di via Senato a(pieno centro della città) nel pomeriggio di venerdì 26 aprile. Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. I vigili del fuoco del comando provinciale disono intervenuti intorno alle 15 di oggi pomeriggio in via Senato al civico 13, che si trova in pieno centro. In quella zona c’è infatti un cantiere edile che è posto all’interno di un edificio in ristrutturazione. Il personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) sono riusciti a recuperarlo attraverso una manovra complessa e articolata. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato ...