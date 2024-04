Ceppaloni - fedeli coinvolti in un incidente durante viaggio a Roma | Vi siamo vicini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono statinell’avvenuto ieri mattina sull’autostrada A1, tra i caselli di Ceprano e Frosinone, che ha coinvolto un gruppo di pellegrini ceppalonesi diretti aper l’incontro nazionale del Papa con l’azione cattolica di tutta Italia”. Così in una nota Claudio Cataudo, sindaco di. “È stato – scrive – un momento di grande apprensione e preoccupazione per tutti noi, mariconoscenti che nessuno abbia riportato ferite gravi, ma solo uno spavento. La sicurezza e il benessere dei nostri concittadini e di chiunque si trovi sulle nostre strade sono la nostra massima priorità, egrati per l’intervento tempestivo delle autorità ...