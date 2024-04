john terry è ancora terrorizzato da Mourinho dopo anni: “L’altra sera ha squillato il telefono…” - L'ex capitano del Chelsea john terry ha raccontato cosa è successo a casa sua qualche sera fa quando il suo vecchio allenatore José Mourinho lo ha chiamato ...

Continua a leggere>>

terry e la strana decisione di Villas Boas: coinvolto anche un ex Napoli. Il retroscena - L'ex capitano del Chelsea terry ha raccontato un retroscena inedito che risale all'avventura del portoghese Villas Boas sulla panchina dei blues.

Continua a leggere>>

john terry, il Chelsea e il perché dello scontro con Villas Boas: il volo in Economy - Lo storico capitano del Chelsea, john terry, rivela: «Volo per la Malesia, Villas Boas mandò noi senatori in Economy class e i giovani in prima fila. Gli dissi: così con ci muoviamo» ...

Continua a leggere>>