Migliore Fiaso - ' ospedali vecch - Pnrr punto partenza ma serve più impegno'

Migliore (Fiaso), 'ospedali vecchi, pnrr punto partenza ma serve più impegno' - Roma, 26 apri (Adnkronos Salute) - 'La vetustà del patrimonio edilizio delle aziende sanitarie è uno dei problemi principali dei nostri ospedali, ...

Continua a leggere>>

“Camorra e politica d’accordo per spartirsi i finanziamenti pubblici, anche del pnrr”: la confessione dell’ex assessore di Caivano - L’ex assessore ai Lavori Pubblici di Caivano Carmine Peluso vuota il sacco, si pente e racconta come camorra e politica locale si misero d’accordo per spartirsi la torta degli appalti. Quantificata in ...

Continua a leggere>>

Sanità, Remuzzi “Avviati verso privati e assicurazioni, ma è imbroglio” - MILANO (ITALPRESS) - "La salute del territorio è qualcosa che non è mai stata all'attenzione del nostro Servizio Sanitario Nazionale". E' questa la concl ...

Continua a leggere>>