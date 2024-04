Bisoli ritrova il Sudtirol da avversario | prima volta dopo l'esonero

(Di venerdì 26 aprile 2024) Immaginando il DNA di Pierpaolo, la vigilia di Modena-non può essere come le altre. Troppo poco il tempo per rimarginare la...

bisoli sfida già il suo recente passato. Col Sudtirol un miracolo sfiorato - Dalla semifinale playoff persa all’ultimo fino all’esonero dello scorso dicembre. Ora la prima da avversario .

Continua a leggere>>

Modena FC - Gazzetta di Modena - Modena diverso, ma arriva un altro pari. Super Gagno para ed evita la beffa a bisoli - Come riporta la Gazzetta di Modena, la prima di Pierpaolo bisoli sulla panchina gialloblù si conclude con un pareggio ad Ascoli. No a possesso palla e giocate dal basso, spazio a intensità e aggressiv ...

Continua a leggere>>

Le pagelle. Santoro rompe e costruisce, la miglior partita in gialloblù - L'Ascoli pareggia 1-1 contro il GAGNO. Prestazione positiva per alcuni giocatori, come Santoro e Pergreffi, mentre altri come Riccio e Tremolada deludono. bisoli gestisce le sostituzioni con saggezza.

Continua a leggere>>