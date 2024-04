Matteotti e il socialismo riformista che in Italia è estinto Parla Funiciello

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) La vita prima della morte. Il seme dell’ideale gettato prima del martirio per mano fascista. È un’altra lettura su ciò che fu Giacomoe, più in generale, ilche portò avanti assieme, tra gli altri, a Filippo Turati. Si chiama Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo(Rizzoli) ed è l’ultimo libro dell’ex capo di gabinetto di Paolo Gentiloni e Mario Draghi, Antonio. Proprio l’autore, spiega a Formiche.net la ratio di aver scritto un libro con questo taglio per “ricordare la vita appassionata, sul crinale del” di uno fra i più strenui antifascisti della storia del Novecento del quale il 10 maggio ricorrono i cento anni dall’assassinio., perché concentrarsi sulla ...