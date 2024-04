Sangue e vendetta nella periferia milanese dei cowboy

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI – “Arrivano in cinquecento da Torino per vendicare Jhonny”. La voce corre tra strade, case e negozi spopolati per il lungo ponte festivo poche ore dopo che Jhonny Sulejmanovic è stato ucciso davanti all'Ortomercato a colpi di pistola mentre dormiva in un furgone accanto alla compagna Samantha che, dicono i familiari, aspetta da lui un bambino da quattro mesi. Col passare delle ore, i presunti giustizieri evocati dai parenti della coppia di diciottenni scendono a cinquanta finché l'idea della spedizione imminente evapora. Resta la rabbia nel cielo ancora gelido di un'acerba primavera ad accomunare chi voleva bene a Jhonny e chi qui ci vive e, parlando coi giornalisti delle tv, si fa riprendere di schiena perché ha paura. Siamo di fronte ai cancelli del gigantesco edificio da dove passano tonte di frutta e verdura per la città ma anche, come raccontano ...