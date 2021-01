Cento di queste radici! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 25 aprile 1945, giorno dopo il primo anniversario della Liberazione, Umberto Terracini giunge a Roma ed entra nella stanza di Togliatti, in quel momento seduto alla scrivania. Palmiro alzando lo sguardo dice a Umberto «Ciao! Siediti, sono subito da te» rimettendo lo sguardo sulle carte che stava osservando. Parrebbero passate poche ore dal loro precedente incontro, sono invece passati vent’anni, le incarcerazioni, i confini, i campi di lavoro, il nazismo, il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale. Il 21 gennaio 1921, ultimo giorno del XVII Congresso del Partito Socialista Italiano, si consumò la scissione che vide nascere per volontà tra gli altri di Bordiga, Gramsci, Terracini e Togliatti il Partito Comunista d’Italia. Era l’alba più nera che dorata del fascismo, altresì a suo (malo, mussoliniano) modo figliastro illegittimo delirante e deragliante del socialismo che pressato da ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 25 aprile 1945, giorno dopo il primo anniversario della Liberazione, Umberto Terracini giunge a Roma ed entra nella stanza di Togliatti, in quel momento seduto alla scrivania. Palmiro alzando lo sguardo dice a Umberto «Ciao! Siediti, sono subito da te» rimettendo lo sguardo sulle carte che stava osservando. Parrebbero passate poche ore dal loro precedente incontro, sono invece passati vent’anni, le incarcerazioni, i confini, i campi di lavoro, il nazismo, il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale. Il 21 gennaio 1921, ultimo giorno del XVII Congresso del Partito Socialista Italiano, si consumò la scissione che vide nascere per volontà tra gli altri di Bordiga, Gramsci, Terracini e Togliatti il Partito Comunista d’Italia. Era l’alba più nera che dorata del fascismo, altresì a suo (malo, mussoliniano) modo figliastro illegittimo delirante e deragliante del socialismo che pressato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Cento queste Cento di queste radici! L'HuffPost Per BMW M è un anno record, nonostante la pandemia: oltre 140.000 vendite

Grazie all’ennesimo record di vendite, la BMW M GmbH prosegue la sua crescita anche nell’anno fiscale 2020.Nonostante gli effetti della pandemia di Coronavirus sul mercato, il numero di automobili BMW ...

Vito Barbolini compie cento anni

Questa mattina, il sindaco fioranese Francesco Tosi si è recato a far visita a Vito Barbolini, concittadino che oggi festeggia cento anni. Nato il 20 gennaio del 1921, Barbolini ha trascorso tutta la ...

Grazie all'ennesimo record di vendite, la BMW M GmbH prosegue la sua crescita anche nell'anno fiscale 2020.Nonostante gli effetti della pandemia di Coronavirus sul mercato, il numero di automobili BMW ...Questa mattina, il sindaco fioranese Francesco Tosi si è recato a far visita a Vito Barbolini, concittadino che oggi festeggia cento anni. Nato il 20 gennaio del 1921, Barbolini ha trascorso tutta la ...