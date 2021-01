Caso Regeni, la procura chiede il processo per gli 007 egiziani. Ma resta il rischio dello stop: mancano ancora i domicili degli indagati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la rottura con gli inquirenti egiziani e dopo aver chiuso le indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, la procura di Roma tira dritto sul Caso e ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro 007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore italiano trovato morto in Egitto nel febbraio del 2016. Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif dovranno infatti rispondere alle accuse di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate e di omicidio. «Nella mattinata odierna – si legge nella nota della procura capitolina – nel procedimento per il sequestro la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo dopo la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la rottura con gli inquirentie dopo aver chiuso le indagini sull’omicidio di Giulio, ladi Roma tira dritto sule ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro 007accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore italiano trovato morto in Egitto nel febbraio del 2016. Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif dovranno infatti rispondere alle accuse di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate e di omicidio. «Nella mattinata odierna – si legge nella nota dellacapitolina – nel procedimento per il sequestro la tortura e l’omicidio di Giulio, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo dopo la ...

