Covid-19, in Italia 8.824 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 158.674 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 377 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 5,56% (domenica era al 5,9%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 158.674 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 377 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 5,56% (domenica era al 5,9%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 20,35 de… - TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - Anna280511823 : RT @cieloitalia_: 1) ha avuto il covid e sta addirittura mascherato in foto profilo Twitter. 2) ha 729 risposte 263 retweet e i like dei t… - statodelsud : Covid-19, in Italia 8.824 nuovi contagi: i dati regione per regione -