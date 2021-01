Pallanuoto femminile | Preolimpico 2021 | il nuovo calendario Cambiano gli orari delle partite dell’Italia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Trieste sarà la sede deldi: si giocherà da martedì 19 a domenica 24 gennaio. Assieme alle convocazioniè stato diramato anche ilcon glidefinitivi (sono variati glidi tutti i matchin base alle esigenze televisive della RAI): saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (il 19 alle 18), Paesi Bassi (il 20 alle 18) e Slovacchia (il 21 alle 18). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. Venerdì 22 gennaio si giocheranno i ...

OA Sport

L'Italia della pallanuoto femminile si appresta ad affrontare il Preolimpico: il CT Paolo Zizza ha diramato i nomi delle 15 atlete (13 + 2 riserve ancora da definire) che comporranno il Setterosa. Nel ...Sorpresa per l'Italia della pallanuoto femminile, in vista del Preolimpico di pallanuoto femminile: il Setterosa, che si giocherà a Trieste dal 19 al 24 gennaio un posto per Tokyo 2020, sarà in vasca ...