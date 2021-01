Crisi di governo: i ministri di Italia viva si dimettono. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi, la Crisi di governo diventa realtà, ma i dubbi su quello che accadrà in seguito restano tanti: gli aggiornamenti in diretta Aggiornamenti in diretta La preannunciata Crisi di governo, nonostante i tentativi del premier Conte di scongiurarla, è ufficialmente realtà: d’altronde, come recita la citazione dello psichiatra Giancarlo Stoccoro, “Quando le parole diventano preghiere non c’è più spazio per la sorpresa”. Da settimane, infatti, Italia viva stava preparando la scialuppa di salvataggio per lanciarsi fuori dalla maggioranza, dopo vari tentativi di ricatti andati in fumo. Ore 22: Conte accetta le dimissioni di Bellanova e Bonetti Il Premier Conte, dopo un dialogo con il Presidente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre il Consiglio deisi riunisce a Palazzo Chigi, ladidiventa realtà, ma i dubbi su quello che accadrà in seguito restano tanti: gli aggiornamenti in diretta Aggiornamenti in diretta La preannunciatadi, nonostante i tentativi del premier Conte di scongiurarla, è ufficialmente realtà: d’altronde, come recita la citazione dello psichiatra Giancarlo Stoccoro, “Quando le parole diventano preghiere non c’è più spazio per la sorpresa”. Da settimane, infatti,stava preparando la scialuppa di salvataggio per lanciarsi fuori dalla maggioranza, dopo vari tentativi di ricatti andati in fumo. Ore 22: Conte accetta le dimissioni di Bellanova e Bonetti Il Premier Conte, dopo un dialogo con il Presidente ...

