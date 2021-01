Marine Le Pen riconosce la vittoria di Biden per la prima volta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Parigi, 7 gen –Le Pen si dice “estremamente scioccata dalle immagini di violenze” provenienti da Washington e oggi ha riconosciuto per laladi Joe. La Le Pen era stata appena attaccata da Stéphane Séjourné di Lrem, il partito del presidente Macron, per le sue dichiarazioni “incendiarie” dello scorso novembre. In quell’occasione la deputata si era rifiutata dire l’elezione di. Ecco quindi che oggi la leader del Rassemblement National prende pure le distanze dal presidente in carica Donald Trump.Le Penpresidente degli Stati Uniti Invitata da France 2,Le Pen ha dichiarato che “dal momento in cui viene effettuata la ...