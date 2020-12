Coronavirus trovato nelle lacrime di un bambino: primo caso a Pavia. Ecco quali sono i sintomi (Di martedì 29 dicembre 2020) Coronavirus identificato nelle “lacrime” di un bambino. Il Policlinico San Matteo di Pavia annuncia la pubblicazione sull’European Journal of Ophthalmology di uno studio condotto da clinici e ricercatori della Fondazione Irccs. Lo studio riguarda il «primo caso di identificazione di Sars-CoV-2 in un campione oculare di paziente pediatrico». Si tratta di un 11enne indirizzato alla Clinica pediatrica dell’ospedale pavese per indagini mediche. Questo a causa di contatti prolungati e stretti con un membro della famiglia affetto da Covid -19. Coronavirus nelle lacrime di un bambino «A prima visita il paziente era asintomatico. Senza tosse, febbre, stanchezza, mal di gola o diarrea. E non era presente alcun ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020)identificato” di un. Il Policlinico San Matteo diannuncia la pubblicazione sull’European Journal of Ophthalmology di uno studio condotto da clinici e ricercatori della Fondazione Irccs. Lo studio riguarda il «di identificazione di Sars-CoV-2 in un campione oculare di paziente pediatrico». Si tratta di un 11enne indirizzato alla Clinica pediatrica dell’ospedale pavese per indagini mediche. Questo a causa di contatti prolungati e stretti con un membro della famiglia affetto da Covid -19.di un«A prima visita il paziente era asintomatico. Senza tosse, febbre, stanchezza, mal di gola o diarrea. E non era presente alcun ...

