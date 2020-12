F1, Romain Grosjean: “Jean Todt mi ha chiesto di lavorare per la FIA” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non vi sono dubbi che l’incidente in Bahrain del pilota francese della Haas Romain Grosjean abbia sconvolto tutti. Erano anni che non si vedeva una dinamica del genere ed è davvero straordinario/miracoloso che il transalpino sia riuscito a sopravvivere all’impatto devastante. Grandi meriti, ovviamente, vanno dati alla Federazione Internazionale dell’Automobile che si è sempre battuta per migliorare la sicurezza sulle monoposto e da questo punto di vista l’introduzione dell’Halo si è rivelata una decisione più che giusta. Senza, infatti, questo dispositivo Grosjean non avrebbe potuto raccontare i dettagli di ciò che ha provato in quei lunghissimi 28 secondi nell’abitacolo in fiamme. In questo contesto, il n.1 della FIA Jean Todt è stato tra i primi a recarsi presso il centro medico di Sakhir per verificare le condizioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non vi sono dubbi che l’incidente in Bahrain del pilota francese della Haasabbia sconvolto tutti. Erano anni che non si vedeva una dinamica del genere ed è davvero straordinario/miracoloso che il transalpino sia riuscito a sopravvivere all’impatto devastante. Grandi meriti, ovviamente, vanno dati alla Federazione Internazionale dell’Automobile che si è sempre battuta per migliorare la sicurezza sulle monoposto e da questo punto di vista l’introduzione dell’Halo si è rivelata una decisione più che giusta. Senza, infatti, questo dispositivonon avrebbe potuto raccontare i dettagli di ciò che ha provato in quei lunghissimi 28 secondi nell’abitacolo in fiamme. In questo contesto, il n.1 della FIA Jeanè stato tra i primi a recarsi presso il centro medico di Sakhir per verificare le condizioni ...

SkySportF1 : ?? Il video che stavamo tutti aspettando: Romain #Grosjean ringrazia tutti dall'ospedale #BahrainGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : Tutte le inquadrature del terribile incidente di Romain #Grosjean al via del #BahrainGP ????: il francese è in ospeda… - milknchili : RT @pins_a_roulette: F1 is boring lo dici a Charles Leclerc che sorpassa alla Tosa, a Romain Grosjean che esce dal fuoco e a Pierre Gasly c… - arual812 : RT @nicola_cobucci: Romain Grosjean ha raccontato in dettaglio il terribile incidente che ha subito lo scorso fine settimana in Bahrain. ht… - __moonrise : RT @nicola_cobucci: Romain Grosjean ha raccontato in dettaglio il terribile incidente che ha subito lo scorso fine settimana in Bahrain. ht… -