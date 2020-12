F1, Mick Schumacher correrà con il Team Haas nel Mondiale 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Era un po’ il “Segreto di Pulcinella”, ma è giusto ora parlare di ufficialità: il tedesco Mick Schumacher sarà dal 2021 il prossimo pilota del Team Haas. L’annuncio vi è stato oggi e dunque un cognome piuttosto importante torna nel mondo del Circus. Una bella pressione per Mick, consapevole di dover affrontare una situazione non facile per il suo rapporto di parentela diretto con il grande Michael. Tuttavia, il teutonico si è meritato con costanza e lavoro questa promozione nella massima categoria dell’automobilismo grazie ai suoi risultati. Attualmente Mick, impegnato nel campionato FIA di F2 con il Team Prema e facente parte della Ferrari Driver Academy, ha la possibilità di conquistare il successo finale, tenuto conto dei 14 punti a un weekend dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Era un po’ il “Segreto di Pulcinella”, ma è giusto ora parlare di ufficialità: il tedescosarà dalil prossimo pilota del. L’annuncio vi è stato oggi e dunque un cognome piuttosto importante torna nel mondo del Circus. Una bella pressione per, consapevole di dover affrontare una situazione non facile per il suo rapporto di parentela diretto con il grande Michael. Tuttavia, il teutonico si è meritato con costanza e lavoro questa promozione nella massima categoria dell’automobilismo grazie ai suoi risultati. Attualmente, impegnato nel campionato FIA di F2 con ilPrema e facente parte della Ferrari Driver Academy, ha la possibilità di conquistare il successo finale, tenuto conto dei 14 punti a un weekend dal ...

