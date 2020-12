Sabato Galles-Italia vale il quinto posto dell' Autumn League

Maracanasport : RT @Federugby: ?? #Italrugby Iniziata la preparazione verso l’ultima partita della @autumnnations contro il Galles, a calendario sabato 5 d… - Federugby : ?? #Italrugby Iniziata la preparazione verso l’ultima partita della @autumnnations contro il Galles, a calendario s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Galles

Quotidiano.net

Sabato prossimo l’Italia si gioca il quinto posto dell’Autumn League, il torneo organizzato in sostituzione del tradizionali test-match, affrontando allo stadio Parc y Scarlets di Llanelli il Galles c ...La preparazione dei cocktail in casa sta vivendo una vera e propria Golden Age: così, direttamente dalle tenute della Famiglia Sabatini, tra le colline della Val di Chiana, in vista delle prossime fes ...