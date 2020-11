In arrivo il cashback, rimborso per chi paga con bancomat o carta (Di domenica 29 novembre 2020) Il decreto sul cashback è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici per chi utilizza carte, bancomat e app. La fase sperimentale dovrebbe iniziare l’8 dicembre per poi concludersi il 31. Rimborsi cashback Il rimborso avverrà dopo 10 pagamenti effettuati con carta e sarà limitato ad un massimo di 15 euro per ogni singola operazione di acquisto superiore ai 150 euro. Verrà erogato entro febbraio 2021. Previsto un tetto complessivo del valore degli acquisti a 1500 euro. Previso un super-rimborso da 1500 euro ai 100mila acquirenti che avranno utilizzato di più la carta. Le norme a regime inizieranno dal 1° gennaio. La misura del rimborso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Il decreto sulè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di undel 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici per chi utilizza carte,e app. La fase sperimentale dovrebbe iniziare l’8 dicembre per poi concludersi il 31. RimborsiIlavverrà dopo 10menti effettuati cone sarà limitato ad un massimo di 15 euro per ogni singola operazione di acquisto superiore ai 150 euro. Verrà erogato entro febbraio 2021. Previsto un tetto complessivo del valore degli acquisti a 1500 euro. Previso un super-da 1500 euro ai 100mila acquirenti che avranno utilizzato di più la. Le norme a regime inizieranno dal 1° gennaio. La misura del...

