Maxi processo violenze carcere | solidarietà ad avvocato minacciato in aula

Caserta. Sabato 18 maggio 2024 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed Europea. La Direzione regionale Musei della Campania, con la Direzione dell’Anfiteatro campano e del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, partecipano alla manifestazione con l’apertura serale del Circuito archeologico dell’antica Capua (Anfiteatro campano, Anfiteatro repubblicano, Museo dei gladiatori, Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo) al costo simbolico di 1 euro, fatta eccezione per le gratuità previste per legge.

