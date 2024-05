Roma Sarà inaugurata Giovedì 23 Maggio alle ore 18 nella Stefano Simmi Gallery la mostra dal titolo Beato tra le donne Brizio-Manera-Gioia

Se la sesta andrà in Champions il prossimo anno, quella sesta è la Roma . Grazie a un gol di Lukaku , nonostante l’inferiorità numerica per la follia di Paredes, i giallorossi si prendono tre punti d’oro per certificare anche con l’aritmetica il sesto posto . sesto perché a -3 dall’Atalanta anche in caso di aggancio gli scontri diretti dicono male, sesto perché a +3 sulla Lazio in questo caso gli scontri sono a favore. sportface

Se Roma cercava una consolazione azzurra per il forfait di Jannik Sinner, ne ha trovata una al profumo di storia con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il trionfo nel torneo di doppio femminile degli Internazionali è dolcissimo al Foro Italico, e ha pure il merito di riportare molto in alto anche la gloriosa e nobile componente rosa del nosto movimento, un po’ in ombra di recente con l’impetuosa avanzata dei ragazzi. sport.quotidiano

Florent Ghisolfi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Non c’è ancora il comunicato ufficiale del club giallorosso, ma il Nizza , attuale club del dirigente francese, ha conferma to la prossima destinazione del classe 1985. Il presidente dei rossoneri Jean-Pierre Rivere al termine dell’ultima giornata di Ligue 1 contro il Lille ha annunciato che “Florent Ghisolfi va all’AS Roma. sportface

Arte: a Roma la mostra di Rocco Epifanio "Trasmutazioni" - L'evento che sarà ospitato nelle rinomate sale per le Conferenze e le Mostre dell'Editore Gangemi a Roma, si terrà in quel di via Giulia al civico 142, lungo la via 'più bella di Roma' sul corso di ...

Kate Middleton, per ora nessun ritorno agli impegni pubblici - ...ora agli impegni pubblici ' Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà ... direttore del Cancer center del Policlinico Gemelli di Roma e docente di oncologia medica all'...