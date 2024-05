Vento forte - prolungata l’allerta gialla sulla costa e in Mugello

(Di martedì 21 maggio 2024) Firenze, 21 maggio 2024 – Per la sola zona dell'Altoè stato prolungato fino alle ore 8 di domani, mercoledì 22 maggio, il codice giallo per. È quanto comunicato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. In una situazione che vede il fronte del maltempo in fase di allontanamento, con residue precipitazioni nelle zone interne, spiegano ancora dalla Sala operativa, continuano invece a soffiare forti venti di libeccio e ponente sul litorale livornese e parte dell'arcipelago, sul Valdarno medio e inferiore e sull'Alto-Romagna toscana, dove le raffiche potranno raggiungere i 70-80 chilometri all'ora. Il fenomeno tenderà poi ad attenuarsi nel corso del pomeriggio.

Tanta pioggia è prevista in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria mentre al Centro-Sud prove generali d'estate allerta meteo , gialla e arancione, su parte dell'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 15 maggio 2024. Temporali, nubifragi e forte vento sono previsti tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria. Tanta pioggia è prevista a […] sbircialanotizia

grande attesa per il grande evento interamente riservato a ‘La Bambola’, in programma a metà giugno al Remo Beach Forte dei Marmi (Grand Hotel Imperiale). Il Nuovo Must-Have dei VIP dell’Estate Italiana è stato ribattezzato ‘La Bambola‘. Ebbene sì, tra moda, intrattenimento e tradizione, la bambola Nena intende celebrare al meglio i luoghi iconici della Versilia, terra di numerosi vip. danielebartocciblog

Turbolenze in aereo, cosa sono e quando sono pericolose - Turbolenze in aereo, cosa sono e quando sono pericolose - Si è tornato a parlare di turbolenze sugli aerei dopo che uno di questi fenomeni, martedì mattina su un volo da Londra a Singapore, ha provocato la morte di ... lapresse

Maltempo, codice giallo per vento forte sull'alto Mugello - Maltempo, codice giallo per vento forte sull'alto Mugello - Per la sola zona dell'Alto Mugello è stato prolungato fino alle ore 8 di domani, mercoledì 22 maggio, il codice giallo per vento forte. E' quanto comunicato dalla Sala operativa della Protezione civil ... ansa

Maltempo in Toscana: codice giallo per vento forte in Alto Mugello prolungato a mercoledì 22 - Maltempo in Toscana: codice giallo per vento forte in Alto Mugello prolungato a mercoledì 22 - FIRENZE – Per la sola zona dell’Alto Mugello è stato prolungato fino alle ore 8 di domani, mercoledì 22 maggio 2024, il codice giallo per vento forte. Lo comunica la Sala operativa della Protezione ... firenzepost