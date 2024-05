Milan - verso Euro2024 | la scelta della Francia su Girou - Theo Hernandez e Maignan

In vista di Euro2024 il ct della Germania ha comunicato la lista dei convocati: la scelta sul difensore del Milan Malick Thiaw Il campionato sta ormai finendo ma per i giocatori non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza. Questa estate, infatti, avrà luogo Euro2024, competizione in cui l’Italia proverà a difendere il titolo conquistato in Inghilterra a Euro2020.

dailymilan