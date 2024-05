FOTO Scontro tra auto e moto - centauro sbalzata a metri di distanza

L'uomo è stato portato in gravissime condizioni a Roma in ospedale. Alla guida della moto si è scontrato con una macchina nel centro di Sant'Apollinare.Continua a leggere fanpage

Azzano San Paolo (Bergamo), 17 maggio 2024 – Incidente , questa mattina verso le 10.30, ad Azzano San Paolo , nella Bergamasca. Un giovane è caduto dalla moto , mentre percorreva via Cremasca. Da chiarire se si sia scontrato con qualche altro mezzo di trasporto o se ha fatto tutto da solo. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza e un’automedica: il giovane è stato trasportato in codice all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. ilgiorno

Mattinata di incidenti a Roma. Il più Grave si è verificato al momento in Via di Grotta Perfetta con la strada che è stata chiusa al traffico. A scontrarsi un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto 118 e Polizia Locale. incidente stamattina a Roma, chiusa Via di Grotta Perfetta – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.

ilcorrieredellacitta