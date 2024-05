Israele chiude la diretta dell’Associated Press al confine con Gaza e sequestra l’attrezzatura | Danno immagini ad Al Jazeera

(Di martedì 21 maggio 2024) Unavideo in camera fissa, puntata versodal sud. Per il governo Netanyahu, una violazione della nuova legge sui media. È un servizio che l’agenzia di stampa americana Associatedmette a disposizione da quando è cominciata l’operazione militare disu(e che ha operato anche in passato durante altre crisi in Palestina). Il servizio permetteva a tutte le televisioni abbonate ai servizi di AP di averelive dalla Striscia (seppur in lontananza), dove nessun giornalista indipendente può operare a causa delle restrizioni di ingresso imposte dagli israeliani e dagli egiziani (per quanto riguarda il valico di Rafah). Martedì, l’agenzia giornalistica non-profit americana ha denunciato che alcuni funzionari israeliani hanno ...

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 19 maggio Mentre i negoziati Israele-Hamas sono in un vicolo cieco, nella giornata di ieri l’esercito israeliano ha confermato che il “terrorista Islam Khamayseh” è stato “eliminato” in un raid a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Nel frattempo, secondo il ministero della salute di Gaza, sono 35. tpi

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 20 maggio Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, dopo aver incontrato l’Arabia Saudita, è volato in Israele dove ha incontrato anche il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nel frattempo l’Onu ha denunciato che 800 mila persone sono in fuga da Rafah. Al Jazeera invece ha reso noto che almeno 64 morti a Gaza nelle ultime 24 ore. tpi

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio A quasi sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la Guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi. I morti ormai superano i 35.560 mentre i feriti sono più di 79.650: le vittime, secondo le Nazioni Unite, sono in maggioranza donne e minori. tpi

I coloni d’Israele bloccano i camion di aiuti per Gaza con l’aiuto dell’esercito: “Ci fornisce informazioni”| L’inchiesta del Guardian - I coloni d’israele bloccano i camion di aiuti per Gaza con l’aiuto dell’esercito: “Ci fornisce informazioni”| L’inchiesta del Guardian - L'esclusiva del Guardian, basata su chat e dichiarazioni in presa diretta del principale gruppo di coloni che va a caccia di convogli umanitari ... ilfattoquotidiano

