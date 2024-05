(Di martedì 21 maggio 2024) Preso a cazzotti dall'attore Gerardperché infastidito delle foto che gli stava scattando mentre si trovava ai tavolini dell'Harry's bar di via Veneto. E' quanto accaduto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, alRino. Soccorso dai sanitari del 118,è stato trasportato inin codice verde per una ferita all'altezza del sopracciglio. Sul posto i carabinieri che stanno accertando l'accaduto.

La denuncia di Rino Barillari , che ha raccontato di essere stato aggredito da Gérard Depardieu fuori il locale Harry's bar in via Veneto a Roma. Ora è in ospedale per ricevere le cure mediche.Continua a leggere fanpage

Rino Barillari , "The King " dei paparazzi , aggredito da Gérard Depardieu sulla strada della Dolce Vita, via Veneto . E' avvenuto nel primo pomeriggio. A raccontare l'episodio,... ilmessaggero

Rino Barillari , celebre fotoreporter, è stato aggredito nel pomeriggio del 21 maggio da Gérard Depardieu nei pressi dell’Harry’s Bar, in via Veneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, e Barillari ha successivamente raccontato l’accaduto mentre si trovava al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, puntando il dito contro l’attore francese. thesocialpost

Barillari picchiato da Depardieu in via Veneto finisce in ospedale. Il fotoreporter: "Mo lo denuncio" - Barillari picchiato da depardieu in via Veneto finisce in ospedale. Il fotoreporter: "Mo lo denuncio" - Scena da dolce vita all’Harry’s bar: l’attore sorpreso a pranzo con la compagna lo aggredisce con tre pugni Scene da dolce vita oggi, 21 maggio, a Roma. Scene brutte. Sono le 14 circa all’Harry’s bar ... informazione

'Aggredito da Depardieu', in ospedale il fotoreporter Barillari - 'aggredito da depardieu', in ospedale il fotoreporter Barillari - Preso a cazzotti dall'attore Gerard depardieu perché infastidito delle foto che gli stava scattando mentre si trovava ai tavolini dell'Harry's bar di via Veneto. (ANSA) ... ansa

Depardieu e l'aggressione a…" - depardieu e l'aggressione a…" - Rino Barillari aggredito da depardieu in via Veneto, The King dei paparazzi in ospedale: «Mi ha preso a pugni, calci anche dalla donna con lui» ... informazione