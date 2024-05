Premierato - Casellati | L’ostruzionismo delle opposizioni è uno schiaffo alla Costituzione

(Di martedì 21 maggio 2024) MADRID – “Con molta delusione mi sono trovata di fronte a 2600 emendamenti in commissione e 3mila in aula, senza nessuna proposta di carattere alternativo. Oggi c’è un forte ostruzionismo, trattare così ladiventa una specie di. Non si tratta così una riforma dopo una ricerca continua di un punto di caduta e una condivisione”. E’ quanto ha detto la ministraRiforme, Maria Elisabetta Alberti(foto), parlando dela un evento sul Made in Italy organizzato da Affaritaliani.it. L'articolo L'Opinionista.

Il premierato è arrivato nell’Aula del Senato. Alessandra Maiorino , vicepresidente del gruppo M5S a Palazzo Madama, cosa intende dire quando parla di “carica esplosiva sotto la Costituzione” ? “La nostra Costituzione è stata pensata dalle nostre madri e dai nostri padri costituenti al termine di un periodo tragico per il nostro Paese, che era uscito in macerie da una guerra che lo ha visto sconfitto e dopo l’esperienza di una dittatura fascista sanguinaria. lanotiziagiornale

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Questa non è una riforma, ma un rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo che scardina i meccanismi della divisione e del bilanciamento dei poteri dello Stato”. Lo ha detto il senatore del M5S, Roberto Scarpinato , parlando in Aula al Senato, nel corso della discussione generale sul premierato. “Alcuni senatori hanno anche lanciato un appello al senso di responsabilità della maggioranza per addivenire a soluzioni meno traumatiche e divisive, un appello che è destinato a cadere nel vuoto -aggiunge- perché non ci troviamo dinanzi a un omicidio preterintenzionale della Costituzione antifascista del 1948, dovuto a imperizia e inadeguatezza degli ingegneri di questa riforma, ma ci troviamo dinanzi a un omicidio premeditato e a lungo pianificato”. calcioweb.eu

"Non sono affatto d'accordo nel senso che la riforma da me sottoscritta sul premierato corre sui binari dei valori della Costituzione repubblicana". Così la ministra Maria Elisabetta Casellati a Milano sull'articolo del Times che citava Liliana Segre e il premierato parlando di una riforma che "riecheggia Mussolini" "Trovo singolare questa critica del Times. quotidiano

Premierato, al via le votazioni al Senato sulla riforma costituzionale - premierato, al via le votazioni al Senato sulla riforma costituzionale - La ministra delle Riforme Casellati: "Dopo l'Ok del Senato, arriverà la nuova legge elettorale". La maggioranza non presente in Aula, il PD chiede la convocazione della capigruppo ... rainews

Riforme: Casellati, 'delusa per ostruzionismo opposizioni, è schiaffo' - Riforme: Casellati, 'delusa per ostruzionismo opposizioni, è schiaffo' - Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Con molta delusione mi sono ritrovata di fronte a 2.600 emendamenti delle opposizioni in Commissione e più di 3.000 emendamenti in Aula e nessuna proposta di carattere alt ... lagazzettadelmezzogiorno

Premierato, Casellati: ostruzionismo opposizioni è schiaffo a Carta - premierato, Casellati: ostruzionismo opposizioni è schiaffo a Carta - Madrid, 21 mag. (askanews) - 'Con molta delusione mi sono trovata di fronte a 2600 emendamenti in commissione e 3mila in aula, senza nessuna ... notizie.tiscali