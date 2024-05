Spara in un bar a Sezze e colpisce una ragazza alla gamba | arrestato 37enne

Sezze – Nella giornata di ieri, 20 maggio 2024, gli organi di polizia romena hanno arrestato , in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, per resistenza a Pubblico Ufficiale e per diversi furti aggravati commessi sui territori dei Monti Lepini. Il cittadino di origini romene di 37 anni indagato perché lo scorso 28 aprile a […] L'articolo Sezze / Sparatoria a “Ferro di Cavallo” , arrestato in Romania l’autore del ferimento della 20enne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

