Amici 23 - Alessandra Celentano | Sono una persona ver - senza sovrastrutture Marisol? Ha lavorato molto

Ad “ Amici ” si è conquistata una cattiva fama. Alessandra Celentano ormai per tutti è l’insegnante cattiva, severa e anche str***a ( questo lo dice lei, noi non ci saremmo mai permessi). Un’insegnante che però è rimasta coerente con se stessa senza aver paura di risparmiare anche delle critiche feroci nei confronti di giovani talenti passati nella scuola di Amici . superguidatv

A poche ore dalla fine di questa stagione di Amici, la maestra di danza Alessandra Celentano si è raccontata a TvBlog. La domanda clou è quella su un possibile ‘passaggio’ a Ballando con le Stelle: “Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. sono tanti anni che sono qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria.

ilfattoquotidiano