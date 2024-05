Lo spettacolo della Fondazione Di Liegro con attori e cantanti dei Laboratori di ArteTerapia - Musica e Teatro

Benevento Riapre le porte del teatro De Simone, la fondazione con Oberdan Picucci ringraziano il sindaco Mastella per l’opportunità “Nella giornata di sabato, il teatro di Palazzo De Simone riaprirà alla Città, dopo i lavori di intervento PICS, che hanno permesso la realizzazione di un progetto che valorizzerà ulteriormente il sito. fondazione Benevento Città Spettacolo ringrazia il sindaco, Clemente Mastella, e l’amministrazione Comunale per il lavoro che permetterà di riconsegnare alla Città un rinnovato spazio culturale che potrà mettere a disposizione rinnovate aree come quella del giardino e della caffetteria per ampliare l’offerta e soprattutto le opportunità di ritrovo e dibattito.

