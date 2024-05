Signorini cerca i nuovi concorrenti del Grande Fratello | Vorrei conoscervi un po’ meglio

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 21 maggio 2024) Tra poche settimane inizierà ufficialmente la stagione estiva, la Alfonsoe lamacchina delnon hanno alcuna intenzione di fermarsi. In queste ore, infatti, hanno preso ufficialmente il via icasting per la prossima edizione del reality show più conosciuto della tv.del: al via i casting Ilsi prepara così a tornare con una nuova edizione a partire dalla prossima stagione televisiva, e Alfonso, riconfermato alla guida del reality, è attivamente a caccia dei prossimiche saranno ...