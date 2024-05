L’Olanda rassicura gli Usa | Possiamo spegnere le macchine per i chip di Tsmc in caso di invasione cinese di Taiwan

(Di martedì 21 maggio 2024) Spunta un asso nella manica degli Stati Uniti, nell’ambito del confronto con la Cina che sta assumendo connotazione più ruvide. Stando a quanto appreso da Bloomberg la società olandese Asml che costruisceper realizzare i semiconduttori più sofisticati al mondo, molte delle quali in servizio presso laese, sarebbe in grado di disabilitarle da remoto. Un’ opzione che potrebbe essere tenuta presente neldi un’diSemiconductor Manufacturing Company () è uno dei colossi globali per la produzione didi ultima generazione. Rifornisce diversi grandi committenti, a cominciare dall’americana Apple, ed è quindi facile intuirne il ruolo strategico. Asml ha ...

