Baronissi - apre il parcheggio ai Tre Pizzi

(Di martedì 21 maggio 2024)il nuovoin località “Tre” a, inserito nel più vasto intervento di riammodernamento e messa in sicurezza di tutta la viabilità dell’area. Il taglio del nastro del sindaco Gianfranco Valiante è in programma mercoledì 22 maggio, alle ore 19.30. Ilda trentuno posti auto, uno per disabili e undici stalli moto e bici sarà al servizio degli operatori commerciali e dei residenti, in un’area che nel suo complesso ha subito una profonda riqualificazione, con la nuova viabilità, l’urbanizzazione del comparto di Città della Medicina e il restyling di viale Aldo Moro. L’area rientra nel più vasto progetto di sistemazione della mobilità di via Allende, via don Minzoni e via Convento, con il parziale ampliamento della carreggiata in via don Minzoni e il doppio senso di ...