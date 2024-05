Uomini e donne | Ida Platano dopo l' addio al Trono fa una dedica ai corteggiatori

(Di martedì 21 maggio 2024)aver lasciato il dating show l'ex tronista ha scritto un lungo messaggio sui social per fare un bilancio sulla sua esperienza me programma Idaè stata la prima dama delOver a sedersi sulpiù ambito d'Italia. Ora,che la sua avventura asi è conclusa senza il lieto fine, Ida ha voluto scrivere un messaggio sui social per tracciare un bilancio della sua esperienza, con unaspeciale ai suoi. Il saluto di IdaIl percorso di Idaall'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi, che si avvia alla conclusione con la scelta di Daniele Paudice che vedremo venerdì 24 ...

Nella puntata di ieri la tronista ha lasciato il programma dopo aver rotto anche con il secondo corteggiatore. Il passaggio dal Trono Over al Trono Classico è stato un momento di svolta studiato attentamente da Maria De Filippi, non solo per il consueto intrattenimento televisivo, ma anche per offrire una nuova opportunità a Ida Platano , fresca di una rottura con Alessandro Vicinanza, conosciuto nel dating show di Canale 5. movieplayer

Uomini e Donne sta per finire e ovviamente uno dei troni più seguiti è stato quello di Ida Platano. Da dama a tronista, in questa stagione del dating show di Maria De Filippi, la parrucchiera ha deciso di salire sul trono per trovare l’amore ma le cose non sono andate bene. Mario Cusitore ha dovuto ammettere di aver trascorso una notte in un B&B in compagnia di una ragazza e anche se ha giurato di non aver fatto niente con lei, Ida ha deciso di cacciarlo. caffeinamagazine

Ida Platano: “A Uomini e Donne è finita diversamente da avrei immaginato, ma ringrazio comunque tutti” - Ida Platano: “A Uomini e Donne è finita diversamente da avrei immaginato, ma ringrazio comunque tutti” - “Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato”. Ida Platano è tornata su Instagram con un lungo ... fanpage

Fabio lascia "Uomini e Donne": "Mi dispiace non è la trasmissione per me" - Fabio lascia "Uomini e Donne": "Mi dispiace non è la trasmissione per me" - Fabio lascia "Uomini e Donne". Il cavaliere del trono over abbandona il dating-show di Canale 5 dopo una discussione in studio con Sabrina e altre dame del parterre. "Mi dispiace, questo programma non ... msn

“È stata lei a segnalarmi” Ernesto rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: le accuse rivolte a una dama - “È stata lei a segnalarmi” Ernesto rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: le accuse rivolte a una dama - dopo aver abbandonato Uomini e Donne, Ernesto Russo si lascia andare in un'intervista rendendosi protagonista di inedite rivelazioni ... bigodino