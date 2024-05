Concorso dirigenti scolastici - prova preselettiva il 23 maggio Avviso modifica sedi area flegrea in Campania dopo eventi sismici

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha risposto alle critiche sulla scelta di tenere il Concorso per dirigenti scolastici il 23 maggio, data dell'anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone , Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. L'articolo Concorso dirigenti scolastici , prova fissata il 23 maggio. orizzontescuola

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - "Il ministro dell'Istruzione, con il padre in quelle condizioni, si è dovuto preoccupare della polemica se giorno 23 maggio si può fare la prova pre selettiva, quando tutto è stato già organizzato... Mi ha chiamato il direttore generale della Sicilia, Giuseppe Pierro, per dirmi 'Attilio, meno male'. Non avete idea quanta fatica è stata necessaria per trovare i vigilantes, le scuole.

liberoquotidiano