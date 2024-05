Il caso Goldman - recensione | un dramma processuale serrato capace di fotografare un’era

(Di martedì 21 maggio 2024) La nostrade Ildiretto da Cédric Kahn presentato allo scorso Festival di Cannes e al Rendez-vous 2024: grande prova di Arieh Worthalter nei panni del protagonista Pierrein un film teso e intelligente Dopo un passaggio al Rendez-Vous Film Festival di quest’anno Ildiretto dal Cédric Kahn di Making of e La Prière arriva in sala, reduce anche dalle tante candidature ai César 2024 culminate nella vittoria di Arieh Worthalter come miglior attore protagonista. Kahn dirige un, con qualche venatura da legal thriller, appassionante e tesissimo che però cerca di andare oltre la vicenda giudiziaria perlo spirito di ...

Il regista Cédric Kahn sarà presente ai Rendez-Vous Nuovo Cinema Francese il 5 aprile 2024 , per presentare il suo Nuovo film, Il caso Goldman . Dove è stato presentato “IL caso Goldman ”? Il film è stato presentato in anteprima al 76° Festival di Cannes 2023 nella sezione Quinzaine des Réalisateurs ed è stato candidato a cinque premi César. Il caso Goldman : sinossi Nel novembre del 1975 inizia il secondo processo a Pierre Goldman , attivista di estrema sinistra condannato in primo grado all’ergastolo per quattro rapine a mano armata, una delle quali causò la morte di due farmacisti. spettacolo.periodicodaily

Il caso Goldman, rapinatore e rivoluzionario - Il caso goldman, rapinatore e rivoluzionario - IL caso goldman di Cédric Khan (Francia, 2023, durata 116', Movies Inspired guarda il trailer, titolo originale: Le procès goldman) con Arieh Worthlalter, Arturo Harari, Stéphan Gérin-Tillié, Nicolas ... marilyn.corriere

