Ida Platano | “A Uomini e Donne è finita diversamente da avrei immaginato - ma ringrazio comunque tutti”

In queste ore, Ida Platano ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha scritto delle cose molto importanti e toccanti sul suo percorso a Uomini e Donne. Venerdì prossimo andrà in onda l'ultima puntata di questa movimentata stagione, mentre le registrazioni sono terminate già da un po' di tempo. Ad ogni modo, in data odierna, Ida ha voluto ripercorrere le tappe di quella che è stata questa nuova avventura vissuta all'interno del dating show di Maria De Filippi.

tvpertutti