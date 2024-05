La Lega deposita alla Camera la proposta sulla leva obbligatoria Conte | Servono diritti no elmetto Schlein | Diamo futuro - no fucile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Era stata più volte annunciata e adesso ladi legge per reintrodurre in Italia laè statata d. “È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”, ha commentato sui social il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini. Ma mentre dagli altri partiti della maggioranza non arriva nessun commento (con il ministro Crosetto che nei giorni scorsi aveva escluso questa possibilità) dalle opposizioni – da– si alza un coro di critiche. Cosa prevede – Il testo “Istituzione del servizio militare e civile universale ...