Crisi CTGS - Biondi non si Presenta e le Opposizioni lo Vanno a Stanare nel Suo Ufficio

(Di martedì 21 maggio 2024) L'Aquila - Ieri si sono riunite in maniera congiunta la Prima e la Terza commissione consiliare per parlare del destino dei lavoratori del Centro turistico del Gran Sasso, alla luce della sospensione dell’esercizio della funivia. Ebbene, nonostante la richiesta fatta con venti giorni d’anticipo dalle, con l’esplicita richiesta della presenza del Sindaco,era nuovamente assente. Comeabbiamo allora chiesto la sospensione dei lavori affinché si potesse chiamare il primo cittadino, ma tale richiesta, messa ai voti, è stata bocciata incomprensibilmente dal centrodestra. A quel punto l’opposizione ha deciso di abbandonare l’aula per andare ail sindaco dal suodove si trovava, a soli pochi metri dall’aula dove si stava svolgendo la commissione. Dopo un assurdo ...

Ctgs, Pd: "Biondi si è convinto davvero di essere il piccolo podestà dell'Aquila"

